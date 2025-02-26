داليا عبدالرحيم وأسرة تحرير "البوابة نيوز" يهنئون الزميل محمود سمير بخطوبة شقيقته منار

الأربعاء 26/فبراير/2025 - 12:27 ص

في ليلة بهيجة؛ احتفل الكاتب الصحفي محمود سمير، مسئول الملف الديني بـ"البوابة نيوز"، بحفل خطوبة شقيقته المحاسبة منار سمير، على المهندس عمر سلطان، أمس الثلاثاء، وذلك في سهرة عائلية سعيدة، يسودها أجواء دافئة من التآلف والبهجة.

حضر الحفل كل من؛ الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، ولفيف من الأصدقاء والصحفيين، والشخصيات العامة.

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة التحرير وجميع العاملين بمؤسسة "البوابة نيوز"، بأسمى آيات التهاني للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة وسعيدة على الصعيد المهني والأسري.