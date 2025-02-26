ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

داليا عبدالرحيم وأسرة تحرير "البوابة نيوز" يهنئون الزميل محمود سمير بخطوبة شقيقته منار

زفاف المحاسبة منار
زفاف المحاسبة منار سمير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في ليلة بهيجة؛ احتفل الكاتب الصحفي محمود سمير، مسئول الملف الديني  بـ"البوابة نيوز"، بحفل خطوبة شقيقته المحاسبة منار  سمير، على المهندس عمر سلطان، أمس الثلاثاء، وذلك في سهرة عائلية سعيدة، يسودها أجواء دافئة من التآلف والبهجة.

حضر الحفل كل من؛ الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير  "البوابة نيوز"، ولفيف من الأصدقاء والصحفيين، والشخصيات العامة.

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة التحرير وجميع العاملين بمؤسسة "البوابة نيوز"، بأسمى آيات التهاني للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة وسعيدة على الصعيد المهني والأسري.

داليا عبدالرحيم البوابة نيوز محمود سمير الكاتب الصحفي محمود سمير المحاسبة منار سمير المهندس عمر عمر سلطان