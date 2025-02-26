اليوم.. انطلاق المؤتمر الثالث لشباب التكنولوجيين بجامعة طيبة بالأقصر

تنظم جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، اليوم الأربعاء، المؤتمر الثالث لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-3)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 26 - 27 فبراير 2025.

مؤتمر التكنولوجيين

المؤتمر يمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين

ويُمثل المؤتمر فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، وممثلي التعليم الفني والتكنولوجي بوزارة التربية والتعليم بإقليم جنوب الصعيد، وممثلي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لدعم عملية الإبداع والابتكار،

ومن جانبه، أوضح د. عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أنه تم توجيه دعوة إلى رؤساء جامعات في تحالف إقليم جنوب الصعيد ورؤساء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، تحقيقًا لرؤية أشمل لمستقبل التعليم الفني والتكنولوجي كأحد المسارات الجديدة التي تهدف إليها الدولة والتي تحتضنه جامعة طيبة التكنولوجية كأول جامعة تكنولوجية في إقليم جنوب الصعيد للوصول إلى توصيات من شأنها المساعدة في دعم خريطة التعليم المتكامل في الإقليم.

وأشار الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يستهدف مشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية يشمل العديد من الفعاليات ومنها (معارض طلاب الجامعات التكنولوجية والجامعات، ومعرض المدارس الفنية ومعرض الشركات، ومعرض وحدة السكان بديوان محافظة الأقصر للحرف اليدوية)، وجلسات علمية تشمل عروض تقديمية لمشروعات الطلاب، ومعارض فنية للمواهب الطلابية ومعرض فن تشكيلي بالإضافة الى منتدى مفتوح مع الشركات في مجال الصناعات الخشبية والتصنيع الغذائي والخدمات الفندقية والسياحية.

كما يشمل المؤتمر في فعالياته إقامة منتدى التعليم التكنولوجي لعرض الطلاب الموهوبين من الجامعة الذين فازوا بمشاريعهم الابتكارية على مستوى الجمهورية من أنشطة الجامعة في مركز رعاية الموهوبين والنوابغ في مجال الابتكار وريادة الاعمال كنموذج ملهم لزملائهم في السنوات الأولى بعنوان "نموذج ملهم في التعليم التكنولوجي".

ويشمل المؤتمر أيضًا عقد محاضرات عامة في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال وندوات قيمة من خبراء الصناعة ورواد الأعمال، كما سيتم دعوة قيادات وزارة التربية والتعليم الفني بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج للمشاركة في منتدى التعليم التكنولوجي والفني الذي سيُعقد على هامش المؤتمر، فضلًا عن مشاركة رعاة المؤتمر (شركة ومصنع بيدو، والشركة المتحدة للأخشاب ومؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، وشركة كيم تك، ومجموعه مصر للأسمنت وفندق هيلتون الأقصر.

ومن المُقرر أن يشمل المؤتمر المشروعات القابلة للتنفيذ، حيث سيتم تحكيم جميع المشروعات من قبل نُخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وسيتم بختام المؤتمر توزيع شهادات لأفضل المشروعات التطبيقية.

المؤتمر

يُذكر أن اللجنة المُنظمة للمؤتمر، تتكون من د. ميرال جمال الدين، سكرتير عام المؤتمر، ود صفوت ادم، مقرر عام المؤتمر، وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، كلجان تنظيمية لفعاليات المؤتمر المختلفة وبعض من طلاب الجامعة من برامج الجامعة.