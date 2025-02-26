ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بلدة عزون شرق قلقيلية. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر فلسطينية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الجنوبي وانتشرت بمنطقة "واد العزبة" ومنطقة الخلايل، بالمنطقة الجنوبية، كما نصبت حاجزا عسكريا بالمنطقة وأوقفت المواطنين ومنعتهم من التنقل.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لقرية حبلة جنوب مدينة قلقيلية، منذ ساعات الصباح، حيث تنتشر في "حارة المدارس"، كما داهمت منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة عزون