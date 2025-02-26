قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

الأربعاء 26/فبراير/2025 - 12:29 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بلدة عزون شرق قلقيلية. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر فلسطينية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الجنوبي وانتشرت بمنطقة "واد العزبة" ومنطقة الخلايل، بالمنطقة الجنوبية، كما نصبت حاجزا عسكريا بالمنطقة وأوقفت المواطنين ومنعتهم من التنقل.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لقرية حبلة جنوب مدينة قلقيلية، منذ ساعات الصباح، حيث تنتشر في "حارة المدارس"، كما داهمت منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.