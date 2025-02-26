سوريا.. طائرات حربية إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق

أفاد التلفزيون السوري ومصدر أمني باستهداف طائرات حربية إسرائيلية جنوب العاصمة دمشق، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

ونقلت "رويترز" عن سكان في دمشق قولهم، إن دوي سلسلة من الانفجارات وصوت طائرات تحلق على ارتفاع منخفض، سُمع فوق العاصمة السورية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام السابق في منطقة الكسوة بمحيط دمشق.

وقال أحد السكان والتلفزيون السوري إن غارات جوية إسرائيلية إضافية قصفت بلدة في محافظة درعا الجنوبية.

وكان المرصد السوري قد قال في وقت سابق من مساء الثلاثاء، إنه للمرة الثانية خلال ساعات، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع عند الحدود السورية- اللبنانية.