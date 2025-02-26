كريستال بالاس يحرم أستون فيلا من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق كريستال بالاس فوزًا عريضًا على ضيفه أستون فيلا برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة تألقًا من لاعبي كريستال بالاس، حيث سجل إسماعيلا سار ثنائية، وأضاف كل من ماتيتا ونيكيتاه هدفًا، ليحسموا المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق ـستون فيلا سجله روجرز.

مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا

افتتح كريستال بالاس التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق إسماعيلا سار، قبل أن يدرك مورجان روجرز التعادل لصالح أستون فيلا في الدقيقة 52.

وعزز كريستال بالاس تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 59 سجله جون فيليب ماتيتا، قبل أن يعود إسماعيلا سار للتسجيل مجددًا بهدف ثان له وثالث لفريقه في الدقيقة 71، قبل أن يختتم إدوارد نيكيتاه الرباعية في الدقيقة 90+1.

بهذا الفوز، حرم كريستال بالاس نظيره أستون فيلا من الدخول في المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة، ارتقى كريستال بالاس إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 42 نقطة ليتراجع إلى المركز العاشر.