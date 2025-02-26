برايتون يجتاز عقبة بورنموث بشق الأنفس في الدوري الإنجليزي

انتصر فريق برايتون على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أميكس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة بداية قوية من جانب برايتون، حيث تمكن المهاجم البرازيلي المتألق جواو بيدرو من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 12 بركلة جزاء.

مباراة برايتون ضد بورنموث

واستمرت سيطرة برايتون على مجريات الشوط الأول، لكنهم لم يتمكنوا من إضافة المزيد من الأهداف.

وفي الشوط الثاني، تمكن بورنموث من إدراك التعادل في الدقيقة 61، بهدف رائع سجله الهولندي جوستين كلويفرت.

ورغم التعادل، لم يستسلم برايتون، وتمكن المهاجم المخضرم داني ويلبيك، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليقود فريقه إلى تحقيق الفوز بشق الأنفس.

بتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده إلى 43 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تراجع بورنموث إلى المرتبة السابعة وفي رصيده 43 نقطة أيضًا.