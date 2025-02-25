فولهام يخطف فوزًا صعبًا من وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق فولهام فوزًا صعبًا خارج أرضه على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة بداية مثيرة، حيث تمكن فولهام من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق ريان سيسينون.

مباراة وولفرهامبتون ضد فولهام

وتمكن جواو جوميز من تعديل النتيجة لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، عاد فولهام ليتقدم مجددًا، حيث سجل رودريجو مونيز الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وحاول وولفرهامبتون العودة في المباراة، إلا أن دفاع فولهام كان صلبًا ومنعهم من تسجيل هدف التعادل.

بهذه النتيجة، رفع فولهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في المقابل، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.