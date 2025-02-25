‏‎الخطيب يتوج بجائزة التميز الرياضي كأفضل رئيس نادٍ في احتفالية نقابة المهن الرياضية

حرصت نقابة المهن الرياضية على تكريم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومنحه جائزة الكنانة للتميز الرياضي بوصفه أفضل رئيس نادٍ.



‏‎جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقيمت مساء اليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وتسلم الجائزة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب

رئيس النادي، كما حصل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، على جائزة أفضل مدير تنفيذي.

‏‎أقيمت الاحتفالية في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، والدكتور فهد نايف، رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة البارلمبية، والدكتور جمال محمد علي الأمين العام للنقابة، وأحمد الجندي بطل العالم في الخماسي الحديث، وفاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارلمبية، والعديد من الوزراء السابقين ومسئولي الرياضة وأساتذة الجامعات .



وعرضت نقابة المهن الرياضية ‏‎فيلمًا وثائقيًّا قصيرًا عن مسيرة الكابتن محمود الخطيب، تضمن النجاحات التي حققها النادي تحت قيادته على مدار السنوات الماضية، كما تم عرض فيلم آخر عن الدكتور سعد شلبي قبل تسلمه الجائزة.