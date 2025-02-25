تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من مواجهة البريميرليج

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة أمام ضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

سيطرة كاملة من البلوز وتألق هجومي

بدأ تشيلسي اللقاء بقوة هجومية واضحة، وتمكن من فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، وهو ما أثمر عن هدف التقدم في الدقيقة 24، عندما أرسل توسين أدارابيويو تمريرة متقنة إلى كريستوفر نكونكو، الذي استغلها بنجاح ووضعها في شباك ساوثهامبتون.

واصل تشيلسي ضغطه الهجومي، ولم يتأخر بيدرو نيتو في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 36، بعد تمريرة رائعة من نكونكو، ليضع الفريق الضيف في موقف صعب قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 44، اختتم المدافع ليفي كولويل مهرجان الأهداف، بعد تلقيه تمريرة من بيدرو نيتو، ليسكنها الشباك بسهولة، وينهي البلوز الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة وسط أداء مميز وتألق هجومي لافت.

من المنتظر أن يدخل ساوثهامبتون الشوط الثاني بحثًا عن تعديل النتيجة وتقليص الفارق، بينما يسعى تشيلسي لمواصلة هيمنته على المباراة وتحقيق فوز عريض يعزز من موقفه في سباق المراكز الأوروبية.