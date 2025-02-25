استعدادًا للافتتاح.. مدير تعليم منيا القمح يتفقد مدرسة السعديين الابتدائية الجديدة

في إطار الاستعدادات لافتتاح مدرسة السعديين الابتدائية المشتركة الجديدة بقرية السعديين، قام عبد الشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لموقع المدرسة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ مع بدء تشغيلها الرسمي.

شملت الجولة متابعة أعمال التجهيزات النهائية، حيث اطمأن على وصول الأثاث وتوزيعه داخل الفصول الدراسية وفقًا للمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى التأكد من توصيل جميع المرافق الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب والمعلمين.

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية خلال الزيارة أن المدرسة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس بهدف استيعاب الكثافة الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لتحديد موعد الافتتاح الرسمي قريبًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير المنشآت التعليمية وتوفير بيئة دراسية مناسبة، بما يساهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب.