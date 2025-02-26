فوز كلية الآثار جامعة الفيوم بثلاثة مشروعات من وزارة التعليم العالي

صرح الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم بأن الكلية فازت بثلاثة مشروعات من وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي - إدارة دعم التميز بوزارة التعليم العالي.

وأضاف أن المشروع الأول مشروع إنشاء بنوك اسئلة لمقررات برامج الكلية- الدورة الثانية والمشروع الثاني من المشروعات الابتكارية لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية لطلاب كلية الآثار - الدورة الأولي والمشروع الثالث من المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي - الدورة الخامسة والمشروع بعنوان ترسيخ الهوية الوطنية لمواجهة الإرهاب الفكري من خلال دراسة تاريخ الآثار وتتراوح مدة تنفيذ المشروعات ما بين عام وعامين من تاريخ توقيع العقود.

وأكد الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية أن إدارة الكلية تعمل دائما من أجل تطور ونمو وازدهار الكلية وتقديم خريج متميز لسوق العمل عن طريق تنمية المهارات العملية والمهنية لطلابها وخريجيها والتطوير المستمر في برامجها الأكاديمية والتميز في أنشطتها البحثية وكذلك في الأنشطة والإسهامات في مجال خدمة المجتمع وتنمية للبيئة.