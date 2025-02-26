في اجتماعه الـ73.. مجلس جامعة الأقصر يوافق على عدد من القرارات الأكاديمية

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري رقم 73 برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالعملية الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم العملية التعليمية والبحثية وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية المقدمة.

مجلس جامعة الأقصر

وتضمنت قرارات مجلس جامعة الأقصر في اجتماعه الـ73 التالي:

1 - فيما يخص القرارات الأكاديمية، وافق المجلس على لائحة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، إلى جانب اللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات.

2 - كما تمت مناقشة إنشاء مجلة علمية جديدة تحت اسم "العلوم التربوية" بكلية التربية.

3 - وافق مجلس الجامعة على إنشاء فرع للجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية بجامعة الأقصر.

4 - الموافقة على تدريس الأمن السيبراني لجميع طلاب الجامعة ضمن مقرر قضايا مجتمعية لمرحلة البكالوريوس.

5 - الموافقة على إقامة الملتقى العلمي الأول لكلية التربية.

6 – الموافقة على إقامة مؤتمر أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب بالمشاركة مع مؤتمر مصر العليا الدولي الثالث.

7 – كما تمت الموافقة على إقامة الملتقي العلمي الأول لكلية التربية – جامعة الأقصر بعنوان " الملتقى السنوي الأول للبحث الإجرائي بكلية التربية – جامعة الأقصر) تحت شعار "بحوث وممارسات"؛ خلال إبريل المقبل.

8 - اعتمد المجلس إضافة فصل سادس ضمن المادة التدريسية بمقرر القضايا المجتمعية؛ بعنوان "أمن المعلومات والتهديدات الإلكترونية" لما يحتويه من معلومات تخص مجال أمن المعلومات والتهديدات الإلكترونية؛ على أن يتم تفعيله من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025م.

9 - وافق المجلس على إقامة مؤتمر أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب بالمشاركة مع مؤتمر مصر العليا الدولي الثالث لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي؛ والمزمع إنعقاده بمدينة الأقصر خلال إبريل 2025م.

10 - كما شهدت الجلسة الموافقة على إنعقاد المؤتمر الدولي السابع للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع؛ تحت عنون (الفن والإستدامة) خلال إبريل 2025م.

11 - هنأ المجلس الدكتور شريف مراد؛ لتعينه أمين عام الجامعة، متمنين له التوفيق في مهام عمله.

12 - وفي سياق الترقيات الأكاديمية، اعتمد المجلس منح الدكتورة رضا علي السيد عطاالله – المدرس بقسم الآثار المصرية – تخصص (الديانة المصرية القديمة) – كلية الآثار – جامعة الأقصر؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

13 - وافق المجلس على تعيين م.م/ رضوى أبو القاسم محارب – المدرس المساعد بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب – في وظيفة مدرس بذات القسم.

14 – وافق المجلس على تعيين م.م/ محمد ناجح راغب إبراهيم – المدرس المساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق – في وظيفة مدرس بذات القسم.

15 - أقر المجلس منح عدد من الدرجات العلمية للباحثين، شملت: (درجة دكتوراه الفلسفة في الإرشاد السياحي للباحث محمد يحيى زكريا - درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياحية للباحث إبراهيم محمد أحمد - درجة الماجستير في الفنون الجميلة (تخصص فن الجداريات) للباحثة ريهام عبد الصبور سيد - درجة الماجستير في الفنون الجميلة (تخصص تصوير) للباحثة رضوى عبد المنعم سعدي - ومنح المجلس الباحثة رقية إبراهيم أحمد (من الخارج) – درجة الماجستير في الآثار بتقدير ممتاز – قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق ( الآثار المصرية) – كلية الآثار – جامعة الأقصر - كما تم منح الباحثة عفاف عبدالحميد محمود (من الخارج) – درجة الماجستير في الآثار بتقدير ممتاز – قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق ( آثار مصرية قديمة) – كلية الآثار – جامعة الأقصر- درجة دبلوم الدراسات العليا في اللغة الإنجليزية للطالب مارك بينيامين صبحي، بتقدير عام ممتاز (A-) للعام الجامعي 2023/2024.)

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