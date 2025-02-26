كلية الآثار بجامعة الفيوم تحتفل بقدوم شهر رمضان.. صور

أقامت كلية الآثار بجامعة الفيوم، أمس، فاعليات مهرجان رمضان كريم والذي ينظمه إتحاد الطلاب بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد كمال عميد الكلية، والدكتور عبدالرحمن السروجى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على اتحاد الطلاب وإشراف الدكتورة أسماء محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، والدكتورة رشا طه عباس منسق الأنشطة الطلابية ومكتب رعاية الشباب بالكلية.

حضر الاحتفالية الدكتور شريف مراد عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور أشرف جعفر الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها، والدكتور شحاته عبد الرحيم استاذ ترميم الآثار، والدكتور أحمد التونى أستاذ الآثار الإسلامية بالكلية، والدكتور صالح محمد الأستاذ بقسم الترميم بالكلية، وأمانى سعد مدير إدارة الكلية، والدكتور محمود عيد مسؤل المتحف التعليمى بالكلية ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية.

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