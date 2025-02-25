من الهندسة إلى الفن.. آسر ياسين أكثر نجوم جيله تميزًا وموهبة

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الثلاثاء بذكرى ميلاد الفنان آسر ياسين، الذي يعد أحد أكثر نجوم جيله تميزًا وموهبة على مدار أكثر من 15 عامًا، حيث استطاع أن يثبت نفسه كفنان صاحب أداء متقن، قادر على التنقل بسلاسة بين الأدوار الدرامية والكوميدية والأكشن، ليصبح علامة مميزة في السينما والدراما المصرية.

البداية من الهندسة إلى عالم الفن

ولد الفنان آسر ياسين في الخامس والعشرين من فبراير عام 1981 بمدينة القاهرة، تخرج في الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية عام 2008، وعلى الرغم من تفوقه الأكاديمي فإن شغفه بالتمثيل ظهر مبكرًا، حيث بدأ مشواره على مسرح الجامعة، ومن هناك بدأ رحلته نحو عالم الاحتراف، فانطلاقته الفنية كانت عام 2004 عندما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في مسلسل "ملح الأرض" مع الفنان محمد صبحي.

كانت البداية الحقيقية للفنان آسر ياسين في الدراما من خلال مسلسل "قلب حبيبة" عام 2005، لكنه جذب الأنظار أكثر بأدائه في فيلم "الجزيرة" عام 2007 بجانب أحمد السقا، إلا أن دوره في فيلم "رسائل البحر" عام 2010 للمخرج داوود عبد السيد كان علامة فارقة في مسيرته، حيث قدم شخصية مركبة بعمق إنساني نادر، ما جعله ينال إشادة نقدية كبيرة.

توالت نجاحات آسر ياسين السينمائية بأفلام متميزة مثل "بيبو وبشير" عام 2011، "أسوار القمر" عام 2015، "تراب الماس" عام 2018، "صاحب المقام" عام 2020، وفي الأكشن، برع في فيلم "ولاد رزق ج2" عام 2019، "الشايب"، ليؤكد قدرته على تقديم أدوار متنوعة دون الوقوع في التكرار.

قدم آسر ياسين شخصيات قوية ومؤثرة في الدراما التلفزيونية مثل دوره في "البلطجي" عام 2012، "30 يوم" عام 2017، لكنه حقق نجاحًا كاسحًا في مسلسل "100 وش" عام 2020 في دور "عمر"، حيث أظهر جانبًا كوميديًا مختلفًا، جعل المسلسل واحدًا من أنجح الأعمال في السنوات الأخيرة.

يُعرف آسر ياسين بمواقفه الداعمة للقضايا الإنسانية والمجتمعية بعيدًا عن التمثيل، كما أنه من الفنانين الذين يهتمون باختيار أعمال تحمل رسائل هادفة، مما جعله يحظى باحترام وتقدير واسع من الجمهور والنقاد.

يظل آسر ياسين نموذجًا للفنان الذي يسعى دائمًا للتجديد، ويبحث عن تحديات جديدة في كل عمل يقدمه. ومع كل دور جديد، يثبت أنه ممثل لا يهاب التجربة، ولا يقف عند نجاح واحد.