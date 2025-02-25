"مستقبل وطن" يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل استعدادا لشهر رمضان

عقدت أمانة العلاقات العامة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة نجلاء فريد، أمينة أمانة العلاقات العامة المركزية، اجتماعًا تنظيميًا، لمناقشة خطة عمل الأمانة استعدادا لشهر رمضان المبارك، بحضور أمناء الأمانة في المحافظات كافة، وذلك بمقر الأمانة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

حضر الاجتماع، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة العلاقات العامة المركزية، وأمناء الأمانة في جميع المحافظات.

تناول الاجتماع التنظيمي، مناقشة خطة العمل للفترة السابقة وما تم إنجازه من فعاليات وأنشطة، كما تم بحث خطة العمل للمرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض التقارير والأنشطة المقترحة للفترة القادمة.

في البداية، تحدث النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عن تماسك أسرة حزب مستقبل وطن وترابطها، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الحزب في الحياة السياسية وعلى مستوى الشارع، وذلك بفضل توجهاته الوطنية وأجندته الداعمة للدولة المصرية، بالإضافة إلى قواعده المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء فريد، أهمية تعزيز التواصل بين الحزب والهيئات والمؤسسات الحكومية، داعية إلى تكثيف الفعاليات في الفترة المقبلة وزيادة التنسيق بين الأمانة المركزية والمحافظات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق رؤية الحزب للمرحلة القادمة.

على هامش الاجتماع، قامت أمانة العلاقات العامة المركزية، بتقديم درع تكريم للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، تقديراً لجهوده المخلصة.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة مقترحات أعضاء هيئة مكتب أمانة العلاقات العامة وأمناء الأمانة في المحافظات، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات.