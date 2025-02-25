عمر محفوظ: كتاب "في النظرية الأدبية" تناول ثلاثة نصوص تراثية مُلهِمة

قال الناقد الدكتور عمر محفوظ، عندما قرأت كتاب "في النظرية الأدبية: تشكلات الموضوعة في الأجناس الأدبية" تأليف الدكتور منير فوزي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم، جامعة المنيا، وجدته ينطلق من منطلقات عدّة في هذا الكتاب، منها: حدود الأجناس الأدبية بين الضرورة والتجاوز، ولنا أن نسأل: هل تفرض الخصائص الاجتماعية قيودًا على الإبداع كما قال الدكتور أيمن تعيلب؟

وأضاف عمر محفوظ، هناك سؤال حول خصائص الأجناس الأدبية بين الثابت والمتحول، كما قال الدكتور خيري دومة أيضًا، والحقيقة أن الالتزام والتجاوز في الانضباط بين التشكيك أو التفكيك في هذه المنظومات بالنسبة للأجناس الأدبية، والحقيقة في الأجناس الأدبية أن المبدع حينما يتبنى فكرة مثل الهوية أو فكرة الهجرة أو غيرها من الأفكار التي يتبناها المبدع يستطيع أن يتناولها بأكثر من قالب أدبي نقدي، والالتزام النوعي والشرط الثقافي، في ناحية التناول في المسرح ويعتمد على التفاعل الحي بين المسرح والجمهور وما يفرضه من قيود.

وواصل: ما الذي دفع المبدع لتناول فكرة واحدة بأجناس أدبية كثيرة، هل هو اختزل هذا النص العابر للتجاوزات واستطاع تناوله بأكثر من جنس أدبي، وكيف نضبط عملية فوضى النصوص بالنسبة للنظرية، فالناقد يخشى أن يسود على الساحة النقدية فوضى من النصوص، ولا يكون هناك ضابط للناقد الأدبي ليمسك بهذه النصوص.

واختتم عمر محفوظ بقوله: في الحقيقة جاء الكتاب كما قال الدكتور خيري دومة في ثلاثة فصول وتناول ثلاثة نصوص تراثية ملهمة.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "في النظرية الأدبية: تشكلات الموضوعة في الأجناس الأدبية" تأليف الدكتور منير فوزي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم، جامعة المنيا، والتي أقيمت في أتيليه القاهرة بحضور الدكتور خيري دومة أستاذ النقد الأدبي الحديث ورئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني مدير أتيليه القاهرة، والدكتور أيمن تعيلب أستاذ النقد الأدبي الحديث، وعميد كلية الآداب جامعة قناة السويس الأسبق، وأدار اللقاء الدكتور طارق مختار سعد أستاذ النقد الأدبي، والأدب المقارن بجامعة المنيا، الدكتورة زينب فرغلي رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، بكلية دار العلوم جامعة المنيا، وحضور عدد من الكُتاب والنقاد والمثقفين.

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