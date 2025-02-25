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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريستيانو رونالدو يسجل اسمه في سجلات تاريخ الدوري السعودي

رونالدو في مباراة
رونالدو في مباراة الوحدة ضد النصر
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دخل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السعودي، وذلك بعد تسجيله هدفًا أمام الوحدة.

واجه فريق النصر بقيادة رونالدو نظيره الوحدة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

مباراة الوحدة ضد النصر

ونجح النصر في الفوز على الوحدة بثنائية دون رد، سجلها كريستيانو رونالدو وساديو ماني، ليعود العالمي إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي، بعد السقوط في فخ الهزيمة أمام الاتفاق في الجولة الماضية.

تواجد رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر أمام الوحدة، ولعب المباراة كاملة، وأحرز هدف فريقه الأول، ليسجل اسمه في سجلات تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح رونالدو أهداف مباراة الوحدة ضد النصر في الدقيقة 48، ليصل بهذا الهدف إلى هدفه رقم 66 في الدوري السعودي للمحترفين، ليحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، متساويًا مع النجم السعودي السابق مختار فلاته.

رونالدو

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السعودي

عمر السومة 148 هدفًا

عبد الرازق حمدالله 142 هدفًا

ناصر الشمراني 126 هدفًا

محمد السهلاوي 105 أهداف

بافتيمبي جوميز 81 هدفًا

رومارينيو 76 هدفًا

إيجالو - سالم الدوسري 71 هدفًا

ليوناردو توامبا 70 هدفًا

كريستيانو رونالدو 66 هدفًا

مختار فلاته 66 هدفًا.

كما عاد كريستيانو رونالدو للتواجد مجددًا على قمة قائمة هدافي الدوري السعودي منفردًا هذا الموسم، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة صاحب الـ16 هدفًا.

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