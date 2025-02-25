محمد الشامي يجري جراحة الرباط الصليبي غدا بألمانيا

يخضع محمد الشامي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، غدا الأربعاء بالعاصمة الألمانية برلين لجراحة الرباط الصليبي.

كان الشامي قد غادر ارض الوطن اول امس الأحد ، بعد قيامه بعدة فحوصات ،

وكان قد تعرض الشامي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ أكثر من شهر خلال مباراة الفريق أمام نظيره فريق فاركو بـالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المصري بهدف للا شيء في الـ16 يناير الماضي

إصابة محمد الشامي بقطع في الرباط الصليبي

وأثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.