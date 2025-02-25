جيرمين عامر تحصد جائزة ملهمة التغيير الإعلامي من منصة Leaders 2024

حصدت جيرمين عامر، رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد، جائزة "ملهمة التغيير الإعلامي" خلال حفل تكريم منصة Leaders 2024، وذلك تقديرًا لدورها البارز في مجال الإعلام المؤسسي والتواصل الاستراتيجي.

تتمتع جيرمين عامر بخبرة واسعة في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، مما يجعلها إضافة قوية لفريق المصرف المتحد. ومن المتوقع أن تساهم في تطوير خطط التواصل وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية المصرف في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء التكريم تتويجًا لجهودها في تعزيز الصورة المؤسسية للمصرف المتحد وإدارة استراتيجيات الاتصال بفعالية، مما ساهم في تحقيق تأثير إيجابي داخل القطاع المصرفي والإعلامي.

وأعربت جيرمين عامر عن سعادتها بهذه الجائزة، موجهة الشكر إلى مجلس أمناء المنصة، وإلى الإعلاميين والزملاء الذين دعموا مسيرتها المهنية. كما أكدت استمرارها في العمل على تقديم محتوى إعلامي هادف يعكس التطورات الاقتصادية والمصرفية في مصر.