زينب فرغلي: كتاب "في النظرية الأدبية" يناقش تحوّل الموضوع إلى موضوع

قدّمت الدكتورة زينب فرغلي رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، بكلية دار العلوم جامعة المنيا، الشكر لأتيليه القاهرة لإتاحة الفرصة لمناقشة كتاب "في النظرية الأدبية: تشكلات الموضوعة في الأجناس الأدبية" تأليف الدكتور منير فوزي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم، جامعة المنيا، والتي اعتبرتها مباراة نقدية أستفاد منها الحضور.

وأضافت الدكتورة زينب فرغلي خلال الندوة: أشكر الدكتور منير على هذا الكتاب القيم والرائع، كما أشكر الأساتذة المناقشون على مقدموه من دراسات نقدية حول الكتاب، أشكر الأستاذ الدكتور أيمن تعيلب صاحب المداخلة القيمة، والأستاذ الدكتور خيري دومة الذي قدّم أفكارًا رائعة في ورقته النقدية.

وواصلت أستاذ النقد الأدبي قائلة: أشجع الدكتور خيري دومة على ما قاله من أفكار في ورقته النقدية، وعندما قرأت الكتاب كنت أتبنى فكرة الدكتور خيري في مفهوم الموضوع، ومفهوم المصطلح، وكان لي بحثًا بعنوان الموت في ظل الجائحة، وتتبعت التطورات التي طرأت على فكرة الموت في أزمة وفي أحداث مختلفة، فالدكتور منير استطاع أن يوصل لنا فكرة جديدة اليوم خاصة بمفهوم الموضوع، لم تكن لدي من قبل، وهذا من خلال فكرة كيف تحول الموضوع إلى موضوع، وعلى سبيل المثال الزير سالم، ولو أنّي درست الزير سالم بهذا الشكل لدرست توظيفه في الأجناس الأدبية المختلفة، بمعنى كيف وظف الشاعر سيرة الزير سالم في الشعر، وكيف وظفها الروائي في الرواية، ولن أدخل من منطلق الموضوع، ولكن سأدخل من منطلق التوظيف.

حضر الندوة كل من: الدكتور خيري دومة أستاذ النقد الأدبي الحديث ورئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني مدير أتيليه القاهرة، والدكتور أيمن تعيلب أستاذ النقد الأدبي الحديث، وعميد كلية الآداب جامعة قناة السويس الأسبق، وأدار اللقاء الدكتور طارق مختار سعد أستاذ النقد الأدبي، والأدب المقارن بجامعة المنيا، بحضور عدد من الكُتاب والنقاد والمثقفين.

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