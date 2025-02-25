عودة ميدو جابر للانتظام في التدريبات الجماعية للمصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية انتظام اللاعب ميدو جابر نجم خط وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق وذلك للمرة الأولى منذ إصابته في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي جمعت المصري بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والتي أقيمت في الثامن من ديسمبر الماضي.

وسوف يقرر الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان مدى إمكانية مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية بناء على الحالة الفنية والبدنية للاعب خلال تدريبات الفريق بالفترة المقبلة.