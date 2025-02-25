عقوبات القمة.. غرامة مالية على النادي الأهلي وإيقاف نبيل المهدي لاعب الزمالك

قررت رابطة الأندية المحترفة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الموجودين من جمهور النادي الأهلي الحاضرون في مباراة الأهل والزمالك في مدرجات الدرجة الثالثة شمال من حضور مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة السادسة عشر من دوري nile وذلك للسباب الجماعي لجماهير الفريق المنافس.

إيقاف نبيل عماد علي المهدي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وإقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم تطبيقهم خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة السادسة عشرة والسابعة من الدوري.