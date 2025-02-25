ads
الثلاثاء 25 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالمر يقود تشيلسي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

بالمر
بالمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المدرب إنزو ماريسكا عن التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي، استعدادًا لمواجهة ساوثهامبتون ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يُقام على ملعب ستامفورد بريدج.

التشكيل الأساسي لتشيلسي:

حراسة المرمى: يورجينسن

خط الدفاع: جوستو - توسين - كولويل - كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز  - نيتو

خط الهجوم: بالمر - سانشو - نكونكو

البدلاء:

سانشيز - أتشيمبونج - ويسلي فوفانا - جيمس - صامويل سميث - أموجو - ديوسبري هال - جورج - مهويكا

يأمل البلوز في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى ساوثهامبتون للخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة.

بالمر تشيلسي ساوثهامبتون جولة الـ27 الإنجليزي الممتاز الثلاث نقاط التشكيل الأساسي الدوري الإنجليزي الممتاز إنزو ماريسكا جدول الترتيب مواجهة ساوثهامبتون