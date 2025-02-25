بالمر يقود تشيلسي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب إنزو ماريسكا عن التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي، استعدادًا لمواجهة ساوثهامبتون ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يُقام على ملعب ستامفورد بريدج.
التشكيل الأساسي لتشيلسي:
حراسة المرمى: يورجينسن
خط الدفاع: جوستو - توسين - كولويل - كوكوريلا
خط الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز - نيتو
خط الهجوم: بالمر - سانشو - نكونكو
البدلاء:
سانشيز - أتشيمبونج - ويسلي فوفانا - جيمس - صامويل سميث - أموجو - ديوسبري هال - جورج - مهويكا
يأمل البلوز في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى ساوثهامبتون للخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة.