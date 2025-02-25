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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا

لامين يامال
لامين يامال
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كشف المدرب هانز فليك عن التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة، التي ستخوض مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

التشكيل الأساسي لبرشلونة:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوبارسي - بالدي - إنيغو مارتينيز - كوندي

خط الوسط: بيدري - دي يونج - أولمو

خط الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا

دكة البدلاء:

أراوخو - جافي - ليفاندوفسكي - إيناكي بينا - فيرمين - كاسادو - باو فيكتور - إريك - كوخين - فورت - جيرارد مارتن

يأمل برشلونة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد من أجل التأهل إلى نهائي البطولة، بينما يسعى الروخيبلانكوس بقيادة دييجو سيميوني إلى قلب الطاولة وخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية.

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