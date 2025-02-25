أهلي جدة يعطل قطار القادسية برباعية في الدوري السعودي

اكتسح فريق أهلي جدة نظيره القادسية برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تفوق أهلي جدة على القادسية في الشوط الأول، ونجح في فرض سيطرته على اللقاء مبكرًا، حتى ترجم سيطرته إلى ثلاثية نظيفة شوط المباراة الأول.

أهلي جدة يعيد القادسية إلى المركز الرابع

افتتح الإنجليزي إيفان توني التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد بكر الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يحرز ناتشو فيرنانديز مدافع القادسية هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، قلص جوليان كينيونيس الفارق لصالح القادسية في الدقيقة 48، قبل أن يختتم إيفان توني رباعية أهلي جدة في الدقيقة 52 من ركلة جزاء أيضًا.

بهذا الفوز، نجح أهلي جدة في تعطيل قطار انتصارات القادسية في الدوري السعودي، التي استمرت لـ3 جولات متتالية و15 انتصارًا هذا الموسم حتى الآن.

بتلك النتيجة، وصل رصيد أهلي جدة إلى 44 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، ليقلص الفارق مع القادسية صاحب المرتبة الرابعة إلى 3 نقاط.