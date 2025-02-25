باحث: النهج الأمريكي الجديد لترامب تجاه بريطانيا والدول الأوروبية يُحدث تحولًا في العلاقات

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر، أن هناك توجهًا أمريكيًا جديدًا في التعامل مع الحرب الأوكرانية الروسية، وسط توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب تباين الرؤى حول عدة ملفات، أبرزها الحرب الأوكرانية، التعريفات الجمركية، والملف الفلسطيني.

وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات البريطانية الأمريكية تمتلك خصوصية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بريطانيا، منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، انتهجت سياسة خارجية أكثر استقلالية ضمن مجموعة "بريكس".

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يحمل أهمية كبرى، كونه يحدد مسار العديد من الملفات المهمة، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين لندن وواشنطن، وكذلك الطروحات الأمريكية حول تسوية الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن ترامب يتبنى رؤية مختلفة عن الإدارات الأمريكية السابقة فيما يخص هذا الصراع.