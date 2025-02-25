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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سمير فرج : القرار المصري لا يُباع ولا يُشترى

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
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كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، عن فشل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهيجر الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر رفضت ما طرحه يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.
وأكد أن مقترح لابيد ينص على أن مصر تتولى السيطرة على غزة لمدة 15 سنة وتكون ملزمة بنزع سلاح المقاومة، وتبدأ تعمير القطاع وتشرف على تشكيل حكومة تكنوقراط، وذلك مقابل دفع كل الديون المصرية البالغة 150 مليار دولار.
ولفت  اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن مصر تصر على أن السيطرة على قطاع غزة يجب أن تكون من قبل السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن القرار المصري لا يباع ولا يشترى.

ولفت إلى أن هذا المقترح سببه فشل تل أبيب في السيطرة على غزة، موضحا أن مصر ترفض هذا المقترح تمامًا، مستبعدا في الوقت ذلك أن يقبل ترامب هذا المقترح أو يتبناه.
 

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