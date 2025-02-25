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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب إمام عاشور .. الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق

إمام عاشور
إمام عاشور
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تقدم النادي الأهلي، اليوم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير نادي الزمالك، نظرًا لما بدر منها في مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت مؤخرًا على ملعب استاد القاهرة. 

وقال الأهلي في بيان رسمي: “النادي تقدم بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق، من تجاوزات غير لائقة، وسباب، وشتائم، غير مبررة بحق لاعب الأهلي إمام عاشور، أثناء مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت يوم السبت الماضي”.

وزاد البيان: "وجاء في الشكوى أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه الألفاظ الخارجة وأقبح الشتائم ضد اللاعب، الذي التزم بأقصى درجات ضبط النفس تجاه هذا السباب الجماعي.

وطالب النادي بسرعة الفصل في هذه الشكوى ليكون قرارًا رادعًا عن تكرار مثل هذه المخالفات، للحفاظ على الجوانب الأخلاقية وقيم المجتمع والصورة الحضارية للكرة المصرية”.

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