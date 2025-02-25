أيمن تعيلب: كتاب "في النظرية الأدبية" معنيّ بتوليد الاختلافات لا تنسيق الانسجامات

قال الدكتور أيمن تعيلب أستاذ النقد الأدبي الحديث، وعميد كلية الآداب جامعة قناة السويس الأسبق: الدكتور منير فوزي يطرح قضية تبدو وكأنها معروفة، وهي لماذا يبدع المبدع في هذا الجنس الجمالي، وهل كان على وعي مسبق بهذا، وإن كان على وعي مسبق بهذا فلماذا عندما أنتقل من الرواية إلى المسرحية في نفس الموضوعة، لم يمزق السابق، ولماذا أكتفى بالإثنين معًا، وما هي حدود إكراهات النوع الأدبي المفروضة على وعي المبدع، ولماذا بعض المبدعين يتجلى إبداعهم بصورة أكثر جموحًا وخيالًا في قالب فني، وجنس جمالي دون جنس آخر.

وأضاف تعيلب، خلال ندوة مناقشة كتاب "في النظرية الأدبية: تشكلات الموضوعة في الأجناس الأدبية" تأليف الدكتور منير فوزي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم، جامعة المنيا، والتي أقيمت بأتيليه القاهرة، الأسئلة السابقة طرحها الدكتور منير طوال الكتاب، وأظن أنه لم يُقدم لها إجابة، فلا توجد ضفة للأسئلة في هذا الكتاب، ولا توجد ضفة للأجوبة، ويفتح الدكتور منير باب الأزمة في وجه التصورات النظرية التي تؤسس حد النوع بصرامة لغوية دقيقة، ومن ثم يبحث الدكتور منير في الغياب وليس في الحضور.

وواصل، الهدف من هذا الكتاب كما فهمته أنه معني بتوليد الاختلافات، لا تنسيق الانسجامات، بعيدًا عن المداهنات والمراهنات النقدية التي يعج بها السوق النقدي.

حضر الندوة كل من، الدكتور خيري دومة أستاذ النقد الأدبي الحديث ورئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني مدير أتيليه القاهرة، وأدار اللقاء الدكتور طارق مختار سعد أستاذ النقد الأدبي، والأدب المقارن بجامعة المنيا، بحضور عدد من الكُتاب والنقاد والمثقفين.

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