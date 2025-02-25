دافيس: موقف أمريكا من أوروبا يتغير في ظل وجود ترامب

قال جي دويج دافيس، أستاذ العلاقات الدولية، إن فهم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلب الرجوع إلى خطاب وزير الدفاع الأمريكي في بروكسل، الذي أثار دهشة الأوروبيين بإعلانه أن الولايات المتحدة ستتبنى موقفًا دفاعيًا تجاه أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

وأضاف دافيس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب تلقى عقب ذلك اتصالًا من رئيس الوزراء البريطاني طالبًا اجتماعًا، ثم جاء خطاب جيدي فانس الذي هاجم أوروبا بسبب "عدم وجود حرية التعبير"، مشيرًا إلى أن هذين الخطابين كانا بمثابة رسالة واضحة إلى الأوروبيين حول تغير الرؤية الأمريكية تجاههم.

وأوضح دافيس، أن أوروبا تمتلك اقتصادًا يفوق روسيا بأضعاف، إضافة إلى عدد سكان أكبر وتاريخ طويل في الدفاع عن حرية التعبير، مؤكدًا أن الخلافات بين واشنطن وأوروبا كانت تُدار في الخفاء خلال فترات الرؤساء السابقين مثل أيزنهاور وكلينتون وأوباما، لكنها أصبحت علنية في عهد ترامب، مما يعكس تحوّلًا واضحًا في العلاقات بين الجانبين.