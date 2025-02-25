نقيب الموسيقيين عن حالة عمرو مصطفى: بصحة جيدة

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الملحن عمرو مصطفى ، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به، وخضوعه لجراحة استئصال ورم، متمنيا له السلامة.

وقال الفنان مصطفى كامل : الملحن عمرو مصطفى بخير وبصحة جيدة، وكنت معه ودائم التواصل والاطمئنان على حالته الصحية .

وأضاف : الملحن عمرو مصطفى يمارس عمله حاليا بشكل طبيعى، ويستعد لطرح أعماله خلال الفترة المقبلة، وأتمنى الشفاء له .

ودفع مرض الفنان عمرو مصطفى الوسط الفني والجمهور إلى الاهتمام به، ودعمه، وكان من بينهم الفنان عمرو دياب ومحمد حماقى وتامر حسنى ومصطفى قمر وغيرهم .

أصبح مرض عمرو مصطفى حديث الساعة، مما أثار اهتمام الوسط الفني والجمهور، وأعلن عن إصابته بمرض السرطان، حيث تم اكتشاف إصابته مؤخرا .

وخضع عمرو مصطفى لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الأورام، ويخضع حاليا للعلاج .