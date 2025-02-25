رجال يد الأهلي يفوز على الزهور في بطولة الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على فريق الزهور بنتيجة 32-19، في المباراة التي أقيمت على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.



شهد الشوط الأول ندية من الطرفين، ولكن نجح رجال يد الأهلي في إنهائه بنتيجة 15-13، وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل خبرات اللاعبين، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 32-19.



وكان فريق رجال يد الأهلي قد قدم عرضا قويا، في المباراة السابقة أمام نادي البنك الأهلي وفاز بنتيجة 30-20، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.