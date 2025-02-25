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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رجال يد الأهلي يفوز على الزهور في بطولة الدوري

يد الأهلي ضد الزهور
يد الأهلي ضد الزهور
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فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على فريق الزهور بنتيجة 32-19، في المباراة التي أقيمت على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

شهد الشوط الأول ندية من الطرفين، ولكن نجح رجال يد الأهلي في إنهائه بنتيجة 15-13، وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل خبرات اللاعبين، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 32-19.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد قدم عرضا قويا، في المباراة السابقة أمام نادي البنك الأهلي وفاز بنتيجة 30-20، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

الأهلى الزهور صالة المركز الأولمبي بالمعادي دوري المحترفين بطولة دوري المحترفين