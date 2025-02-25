نتائج الجولة السادسة بدوري الهبوط للكرة النسائية

انطلقت الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية "دوري الهبوط"اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، لتحديد فريق الهابط الحد الادني بين الفرق.

وتضمنت الجولة الخاصة بالكرة النسائية 3 مباريات قوية بين الفرق التي تم تحديدها للمشاركة في دوري الهبوط.

وقد التقى فريق الطيران أمام الجونة على ملعب الطيران فرع مصر الجديدة، فيما التقى فريق بالم هيلز بنظيره الاتحاد السكندري على ملعب بالم هيلز، وأخيرا واجه فريق إنبي بنظيره المصري البورسعيدي على ملعب إنبي الكبلو 17.

نتائج مباريات مجموعة الهبوط اليوم

فوز إنبى على المصرى 2/ 0

فوز الإتحاد السكندرى على بالم هيلز بهدف نظيف .

تعادل الطيران مع الجونة 1/1 .

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).