«مستشفى التأمين الصحى بالمنيا» تنجح في إجراء عملية دقيقة باستخدام الأشعة التداخلية

نجح فريق الأشعة التداخلية بمستشفى المنيا للتأمين الصحى، بإجراء تدخل دقيق لإنقاذ حياة مريض من نزيف حاد بالبول ، وذلك تحت إشراف دكتور احمد قناوي مدير عام المستشفى، وبرعاية الدكتور احمد مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين.

وقال أحمد قناوى: حضر الى المستشفى مريض يعاني من نزف شديد بالبول، وبعد عمل الاشعة اللازمة تبين وجود اتساع شرياني داخل الكلية اليمنى ووصلة شريانية وريدية وتجمع دموي خارج الكلية.



وأضاف : كان الإجراء المتبع من قبل هو إزالة الكلية المتضررة لحماية الجسم من خطر النزيف المستمر.



وأشار قناوى الى أنه مع وجود خدمة الاشعة التداخلية بالتأمين الصحي، تم تحضير المريض لعمل تدخل بسيط عن طريق فتحة ملليمترية بأعلى الفخذ وتوجيه القساطر متناهية الصغر لغلق وانصمام الوصلة والاتساع الشرياني بالكلية اليمنى في مدة لم تتجاوز النصف ساعة بتخدير موضعي فقط.



وتابع مدير المستشفى ، أنه تم التأكد من نتيجة الإجراء بعمل اشعة تشخيصية عن طريق جهاز القسطرة وتبين وجود انصمام كامل وتوقف النزيف تماماً، وذلك دون تعرض المريض لخطر الجراحة والتخدير وكذلك لحماية وظيفة الكلية وعملها.



وأكد خروج المريض اليوم بعد التأكد من حالته الصحية وتوقف النزيف البولي وأيضا تحسن نتائج التحاليل.

ـجريت العملية تحت قيادة الدكتور احمد محروس، استشاري الأشعة التداخلية، والدكتور محمد علاء أخصائي الأشعة التداخلية.

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