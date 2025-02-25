«رجال طائرة الأهلي» يفوز على سموحة في أولى مباريات ربع نهائي الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، الفوز على سموحة بنتيجة 3-0، في أولى مباريات Best Of 3، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الدوري.

‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

‏‎تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول على سموحة بنتيجة 25-13، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-22، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-13.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره سموحة غدًا الأربعاء، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3 في ربع نهائي بطولة الدوري.