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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«رجال طائرة الأهلي» يفوز على سموحة في أولى مباريات ربع نهائي الدوري

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، الفوز على سموحة بنتيجة 3-0، في أولى مباريات Best Of 3، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الدوري.

‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

‏‎تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول على سموحة بنتيجة 25-13، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-22، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-13.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره سموحة غدًا الأربعاء، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3 في ربع نهائي بطولة الدوري.

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