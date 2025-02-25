«رجال طائرة الأهلي» يفوز على سموحة في أولى مباريات ربع نهائي الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، الفوز على سموحة بنتيجة 3-0، في أولى مباريات Best Of 3، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.
تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول على سموحة بنتيجة 25-13، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-22، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-13.
ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره سموحة غدًا الأربعاء، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3 في ربع نهائي بطولة الدوري.