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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: هذه اللحظة حاسمة لإنجاز حل الدولتين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أكدت الأمم المتحدة أن المرحلة الحالية تمثل اللحظة الحاسمة لإنجاز حل الدولتين، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية تحول دون فقدان هذه الفرصة.

وشددت المنظمة الدولية على أهمية عدم استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة لفترة طويلة، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات متسارعة، لا تزال تداعياتها غير واضحة، لكنها قد تحمل في طياتها تحديات وفرصًا تستوجب التعامل معها بحذر.

ورأت الأمم المتحدة أن التطورات الراهنة توفر إمكانية حقيقية للانتقال نحو مرحلة جديدة يسودها الاستقرار، داعية الأطراف المعنية إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

الامم المتحده حل الدولتين غزة