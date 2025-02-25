اقرأ غدًا في عدد البوابة: اتهام إسرائيل بالسعي لضمها.. الاتحاد الأوروبي: قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 26 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رفض تهجير الفلسطينيين لعدم تصفية القضية وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة

السيسي يبحث مع رئيسة مجلس النواب القبرصي تعزيز التعاون

.. ويستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي

اتهام إسرائيل بالسعي لضمها.. الاتحاد الأوروبي: قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية

تحفظ بريطاني فرنسي.. أمريكا تصوت مع روسيا في الأمم المتحدة ضد أوكرانيا

بوتين: نؤيد الاستثمارات الأمريكية في المعادن بالمناطق الأوكرانية الواقعة تحت سيطرتنا

الحزب الفائز بالانتخابات الألمانية يسعى لتشكيل ائتلاف في أسرع وقت

انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني في سوريا بدون مشاركة الأكراد