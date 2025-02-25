طلب جديد من كولر لإدارة الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من مسئولي القلعة الحمراء لحصول على إجازة في فترة التوقف الدولي المقبلة، من أجل السفر إلى سويسرا للاطمئنان على أسرته.

وشدد المدرب السويسري، على أنه لم يحصل على إجازة منذ وقت طويل، ولم يزر بلده التي ابتعد عنها طوال الشهور الماضية، بسبب تلاحم المباريات في مختلف البطولات.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود غد الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1، مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



