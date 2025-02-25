بثنائية رونالدو وماني.. النصر يعود للانتصارات بالدوري السعودي بالفوز على الوحدة

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، فوزًا ثمينًا على مضيفه الوحدة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تواجد رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر أمام الوحدة، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفًا من هدفي العالمي في لقاء اليوم.

مباراة النصر ضد الوحدة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح رونالدو التسجيل في الشوط الثاني، بهدف أول لصالح النصر في الدقيقة 48.

وجاء الهدف الثاني لفريق النصر عن طريق الجناح السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 90+10 من ركلة جزاء.

بذلك، خاض كريستيانو رونالدو 21 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 آخرين.

بهذا الفوز، عاد النصر إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي، بعد السقوط في فخ الهزيمة أمام الاتفاق في الجولة الماضية.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 47 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.