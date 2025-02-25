علاء عمران يزور "البوابة نيوز" خلال جولاته الانتخابية

زار الكاتب الصحفي علاء عمران ، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، مؤسسة “البوابة نيوز” ، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

حظي “عمران” باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

أدار المرشح حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، استعرض خلاله رؤيته لدعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.”.

وخلال الزيارة، تحدث عن أهم محاور برنامجه الانتخابي الذي تضمن الحرص على تنظيم دورات تدريبية لتأهيل شباب الصحفيين في مجال القيادة والإدارة الصحفية، وتخصيص قطعة أرض بمدينة 6أكتوبر والتفاوض على تخفيض رسوم الجامعات والمدارس لأبناء الصحفيين.