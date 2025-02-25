تأهل 6 مصريات لنصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

تأهلت 6 لاعبات مصريات إلى دور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس القادم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

يذكر أن مصر تأهلت بالعلامة الكاملة لنصف النهائي حيث أن الحد الأقصى لكل دولة ٦ لاعبات. ونجحت فريدة أبو هاشم وملك إسماعيل وسارة محمد في التأهل عن المجموعة الأولى التصفيات، وتصدرت "فريدة" المجموعة برصيد 1432 نقطة، فيما حققت "سارة" 1369 نقطة بالمركز الثالث للمجموعة، وجاءت "ملك" بالمركز الثامن للمجموعة وحققت 1329 نقطة.

ومن المجموعة الثانية للتصفيات، تأهل الثلاثي "جنة الجندي وزينة عامر وجنا عطية" بعد احتلالهن المراكز الثلاثة الأولى تواليا برصيد 1386 نقطة و1381 نقطة و1371 نقطة. وحسب قانون الاتحاد الدولي يحق لاي منتخب المشاركة ب6 لاعبات فقط بالدور نصف النهائي للبطولة. وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق صباح الغد الأربعاء تصفيات فردي الرجال، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر في منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 12 لاعبا نظرًا لأنها البلد المستضيف للمنافسات، وتضم قائمة اللاعبين” مهند شعبان، معتز وائل، محمد حسام، أسامة زكي، مصطفى أبو عامر، عمر عامر ، محمد حاتم، أحمد أسامة عبد الحميد، مازن شعبان، سيف سليمان، علي إيهاب ومحمد تامر". وأقيم صباح اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وروب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وإسماعيل موسي، رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث، والبطل الأولمبي أحمد الجندي، صاحب الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية بباريس وذلك على هامش مؤتمر سبورتس اكسبو والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.