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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد إصابته بالسرطان.. دعاء صلاح تدعم الملحن عمرو مصطفى

الملحن عمرو مصطفى
الملحن عمرو مصطفى
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ساندت الإعلامية دعاء صلاح، الملحن عمرو مصطفى بعد إصابته مؤخرا بالسرطان، وعلقت على دعمه لها في بداية مشوارها التليفزيونى، قائلة: "قد إيه أنا حزينة ومصدومة بخبر إصابة الفنان والملحن عمرو مصطفى بالسرطان، لم أتخيل يومًا أن أسمع هذا الخبر عنه، لكنه بإرادته القوية وقلبه الصادق قادر على تجاوز أي محنة بإذن الله، أسأل الله له الشفاء العاجل وأن يخرجه من هذا الابتلاء أقوى وأفضل حالًا".

وتابعت: "لن أنسى أبدًا هو قد ايه إنسانًا حقيقيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأتذكر في عام 2008، كنت في بدايتي كمذيعة، أقدم أول برامجي على قناة مزيكا، وكان هو ضيف الحلقة، تعامل مع الحضور من معجبيه بحب كبير، وقرر أن يُهدي كل معجبيه CD موقّع منه، لكن المفاجأة الأكبر كانت لي" .

وواصلت: "فاجأني بإحضار ورد وقدّمه لي على الهواء مباشرة، كانت أول وردة أستقبلها على الشاشة، ولم أنسى تلك اللحظة أبدًا، بكل صدق منه وذوق، اللهم اشفه وعافه، وأعده سالمًا معافى، فهو بحق إنسان يستحق كل الخير" .

كان الملحن عمرو مصطفى أصيب بمرض السرطان، خلال الفترة الماضية، وأجرى عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني ونجحت بالفعل، ومن المتوقع أن يستكمل فترة علاجه بمتابعة الأطباء.

 

 

 

عمرو مصطفى الملحن عمرو مصطفى دعاء صلاح