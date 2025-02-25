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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول سابق بالناتو: ستارمر لا يستطيع التأثير على قرارات ترامب بشأن الحرب بأوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
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قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيتمكن من إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير مواقفه.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن الوثوق به، بينما ترامب، سيواصل فرض رؤيته الخاصة على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وأوضح ويليامز، أن ستارمر سيحاول تقديم نفسه كشخص جاد وقادر على التعامل مع ترامب، خاصة بعد إعلانه أمام البرلمان البريطاني عن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 3% على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ومع ذلك، شكك في إمكانية نجاحه بإقناع ترامب، مشيرًا إلى أن الأخير يحترم فقط القادة الذين يظهرون قوة واضحة، بينما ستارمر، بصفته محاميًا، يعتمد على لغة القانون، وهو ما قد لا يكون كافيًا لكسب احترام ترامب.

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