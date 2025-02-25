عبدالمحسن سلامة: انفراجة قريبة في ملف الصحفيين المحبوسين وخطة شاملة لدعم المهنة

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن ملف الصحفيين المحبوسين سيشهد انفراجة قريبة، مما يعكس حرصه على ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

جاء ذلك خلال لقائه بالصحفيين في مقر نقابة الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي، ورامي ياسين سكرتير عام النقابة الفرعية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية والصحفيين.

3 محاور رئيسية لدعم الصحفيين والنقابة

واستعرض سلامة ملامح برنامجه الانتخابي، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

محور الحريات أكد أن ملف الصحفيين المحبوسين سيشهد انفراجة قريبة، مشددًا على أن حماية الصحفيين وضمان حريتهم من أولوياته الأساسية. المحور المهني والنقابي: يهدف إلى استعادة هيبة الصحفيين وضمان حقوقهم، وخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم دورهم في المجتمع. المحور الاقتصادي: يشمل إجراءات غير مسبوقة، من بينها زيادة البدل وبدل البطالة، إلى جانب رؤية متكاملة لدعم الصحفيين، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.

كما شدد سلامة على أن الانتخابات المقبلة ليست معركة سياسية، بل معركة نقابية ومهنية تهدف إلى إنقاذ النقابة والمهنة، مؤكدًا احترامه لجميع التيارات والاتجاهات السياسية داخل الوسط الصحفي.

وأشار إلى أن النقابة تواجه تحديًا وجوديًا، مما يستدعي توحيد الصفوف والعمل المشترك من أجل إنقاذ النقابة والمهنة والمؤسسات الصحفية، تحت شعار "ادعم مهنتك.. أقابلك".

مشروع العلاج ومستشفى للصحفيين

وفيما يتعلق بمشروع العلاج، أوضح سلامة أنه لديه تصور شامل لتطويره، يشمل خطة وقتية وأخرى متوسطة المدى، تتضمن التعاون مع المعامل الأكثر انتشارًا وجودة، وتوفير أطباء متميزين، بالإضافة إلى وعده بإنشاء مستشفى خاصة للصحفيين، بهدف تحقيق رعاية صحية متكاملة لأعضاء النقابة.

كما كشف عن رؤيته لزيادة موارد النقابة عبر أفكار قابلة للتنفيذ، تهدف إلى خلق موارد إضافية تسهم في تحسين أوضاع الصحفيين، وتوفير دعم مالي مستدام للنقابة.

وفيما يتعلق بموعد الانتخابات المقبلة، أوضح سلامة أن جميع المرشحين اتفقوا على عقد الانتخابات في 2 مايو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

من جانبه، استعرض رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، جهود الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة خلال دوراته الانتخابية السابقة، مشيدًا بتعاونه المستمر مع الصحفيين بالإسكندرية، لا سيما فيما يتعلق بملف نادي الصحفيين بالإسكندرية والخدمات المقدمة لهم.

وأشار رامي ياسين، سكرتير عام نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، إلى أن لقاء عبدالمحسن سلامة اليوم يعد أول اللقاءات والندوات للمرشحين في انتخابات الصحفيين بالقاهرة، مما يعكس اهتمامه بالتواصل المباشر مع الصحفيين في مختلف المحافظات.