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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الكرة النسائية يتأهل للدور الثاني من أمم أفريقيا لمواجهة غانا

جانب
جانب
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تأهل المنتخب الوطني للكرة النسائية، بقيادة احمد رمضان المدير الفني ، للدور الثاني من تصفيات أمم أفريقيا ، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع فريق رواندا .

 حيث انتهت منذ قليل، مباراة الإياب التي جمعت بين فريقي المنتخب ورواندا، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بالتعادل الإيجابي ٢-٢ وذلك بعد مباراة قوية ، استحواذ فيها الفريقين على الكرة وحاولا كلا منهما السيطرة عليها وإحراز اهداف. 

وقد أحرزت اهداف المنتخب كلا من منة طارق وحبيبة عصام . 

وكان قد فاز منتخب الكرة النسائية على منتخب رواندا، في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية بكيجالي بالعاصمة الرواندية ، بهدف نظيف أحرزته اللاعبة حبيبة عصام . 

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية على النحو التالي: حبيبة صبري – إيمان حسن -نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام .

 وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي - رودينا عبد الرسول - ثريا أشرف عبد الله - منار السيد هاني - منة عزت عبد الحميد - مروة توفيق أحمد - يارا صبري بسيوني .

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