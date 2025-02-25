منتخب الكرة النسائية يتأهل للدور الثاني من أمم أفريقيا لمواجهة غانا

تأهل المنتخب الوطني للكرة النسائية، بقيادة احمد رمضان المدير الفني ، للدور الثاني من تصفيات أمم أفريقيا ، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع فريق رواندا .

حيث انتهت منذ قليل، مباراة الإياب التي جمعت بين فريقي المنتخب ورواندا، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بالتعادل الإيجابي ٢-٢ وذلك بعد مباراة قوية ، استحواذ فيها الفريقين على الكرة وحاولا كلا منهما السيطرة عليها وإحراز اهداف.

وقد أحرزت اهداف المنتخب كلا من منة طارق وحبيبة عصام .

وكان قد فاز منتخب الكرة النسائية على منتخب رواندا، في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية بكيجالي بالعاصمة الرواندية ، بهدف نظيف أحرزته اللاعبة حبيبة عصام .

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية على النحو التالي: حبيبة صبري – إيمان حسن -نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام .

وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي - رودينا عبد الرسول - ثريا أشرف عبد الله - منار السيد هاني - منة عزت عبد الحميد - مروة توفيق أحمد - يارا صبري بسيوني .

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