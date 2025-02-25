القاهرة الإخبارية: مؤتمر الحوار الوطني السوري شهد نقاشات موسعة بمشاركة جميع الأطياف

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دمشق، إن مؤتمر الحوار الوطني السوري شهد نقاشات حادة وطرحًا موسعًا لمختلف القضايا، حيث تمت مناقشة جميع الملفات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب قضايا أخرى مهمة تهم كافة أطياف المجتمع السوري.

وأشار هملو، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المؤتمر ضم ممثلين عن مختلف المكونات السورية، خلافًا لما تدعيه بعض الشخصيات الكردية حول تعرضها للإقصاء، موضحًا أن هناك حضورًا واسعًا للأكراد في المؤتمر.

وأضاف أن الأطراف التي تم استبعادها بحسب مصادره هي "قسد"، التي قاطعت كل أشكال الحوار مع الحكومة السورية ورفضت الدعوات الرسمية للمشاركة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والتي شدد فيها على رفض أي شكل من أشكال تقسيم سوريا، جاءت ردًا مباشرًا على الدعوات الفيدرالية التي تروج لها بعض الأطراف المدعومة من "قسد".

كما لفت هملو، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المؤتمر أثارت المزيد من الجدل، خاصة في ظل الاتهامات بوجود دعم خارجي لبعض الفصائل التي تسعى لزعزعة الاستقرار في مناطق معينة مثل محافظة السويداء.