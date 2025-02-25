مدرب غزل المحلة يزور صابر عيد للاطمئنان على حالته الصحية.. صور

في لفتة إنسانية تعكس روح الأسرة داخل نادي غزل المحلة، حرص القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على زيارة صابر عيد المتحدث الرسمي للنادي للاطمئنان على حالته الصحية.

زار بابافاسيليو رفقة أعضاء الجهاز الفني لفريق غزل المحلة الأول، اليوم الثلاثاء، صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق والمتحدث الرسمي للنادي؛ للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

بابافاسيليو يدعم صابر عيد

وخلال الزيارة، نقل بابافاسيليو رسائل الدعم والمؤازرة من مجلس الإدارة ولاعبي الفريق للمتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة صابر عيد، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى عائلته في نادي غزل المحلة، والذي يعد أحد أبرز أساطيره عبر التاريخ.

بدأ غزل المحلة استعداداته لخوض مواجهة إنبي في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وكان غزل المحلة عاد إلى تدريباته على استاد غزل المحلة اليوم، للمرة الأولى منذ مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز زعيم الدلتا بهدفين مقابل هدف.