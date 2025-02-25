مستوطن يطعن فلسطينيًّا من ذوي الاحتياجات الخاصة في طوباس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحد المستوطنين اعتدى بسلاح أبيض على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابته بجروح.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيميها، اليوم الثلاثاء، حيث حلّقت طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة مع استمرار الحملة العسكرية عليها لليوم الثلاثين على التوالي.

وفي محافظة نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم طلاب مدارس، بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال إحدى القرى الواقعة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال لاحقوا طلاب المرحلة الثانوية في قرية اللبن الشرقية، وأطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم، بالإضافة إلى استهداف منازل المواطنين، ما تسبب في إصابة العديد منهم بحالات اختناق، وأثار حالة من الذعر بين طلاب المدرسة الأساسية.