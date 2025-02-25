قمة اليد بين الأهلي والزمالك بدون جمهور.. وعدد محدود من أسر اللاعبين

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والزمالك، الخاص بقمة المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد، المقرر لها بعد غد الخميس عن إقامة مباراة القمة بدون جمهور ، مع أثناء لبعض أسر اللاعبين لعدد متساوي من القطبين.

وجاءت قرارات اللجنة الأمنية للمباراة بخصوص المسموح بحضورهم كالتالي :

مجلس إداراة الناديين 25 فردا .

مجلس ادارة الاتحاد 25 فردا.

طقمين حكام 23

الاعلاميون 5 من كل نادٍ

اللجنة الاعلامية من الاتحاد 5

لجنة المنتخبات 15

أسر اللاعبين 40 فردا

وتقام قمة الدور الثانى بدورى المحترفين من للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك يوم 27 فبراير الجارى، بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .