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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة اليد بين الأهلي والزمالك بدون جمهور.. وعدد محدود من أسر اللاعبين

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والزمالك، الخاص  بقمة المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد، المقرر لها بعد غد الخميس عن إقامة مباراة القمة بدون جمهور ، مع أثناء لبعض أسر اللاعبين لعدد متساوي من القطبين.

وجاءت قرارات اللجنة الأمنية للمباراة بخصوص المسموح بحضورهم  كالتالي :

مجلس إداراة الناديين  25 فردا .
مجلس ادارة الاتحاد 25 فردا. 
طقمين حكام 23
الاعلاميون 5  من كل نادٍ 
اللجنة الاعلامية من الاتحاد 5
لجنة المنتخبات 15
أسر اللاعبين 40 فردا
وتقام قمة الدور الثانى بدورى المحترفين من  للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك يوم 27 فبراير الجارى، بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

الاهلي والزمالك قمة اليد أسر اللاعبين الاجتماع الامني