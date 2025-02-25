الرقابة النووية تختتم فعاليات ورشة حول "تطبيقات التكنولوجيا النووية والدور الرقابي للهيئة"

اختتم الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم أعمال ورشة عمل حول تصميم محتوى لرواد مكتبات مصر العامة من الأطفال حول التطبيقات النووية ودور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرقابي والتنظيمي.

وعلى مدار ثلاثة أيام نظمت ادارة التعاون الدولي والعلاقات العامة بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة فعاليات ورشة العمل التي ضمت عدد من ممثلي مكتبات مصر العامة في محافظات القاهرة وبنها ودمياط يترأسهم السيد الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، وذلك في أولى محطات تنفيذ خطة العمل المستهدفة لهذا العام والتي تم وضعها في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق والهيئة.

بدأت أعمال ورشة العمل بكلمة افتتاحية من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة التعاون الدولي والعلاقات العامة بالهيئة تم فيها توجيه الشكر للمشاركين والتأكيد على أهمية التعاون الحالي بين الهيئة ومكتبات مصر العامة في مختلف المحافظات وعلى الجهد الذي بذله كل من الدكتور أحمد أمان، ورامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة لصياغة خطة التعاون لعام 2025 وسرعة البدء في تنفيذها.



وعلى مدار أيام ورشة العمل أدار الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز فعاليات ورشة العمل كما قدم شرحا تفصيليا مبسطا عن التكنولوجيا النووية وتطبيقاتها وأهم الأنشطة النووية والإشعاعية ودور الهيئة الرقابي والتنظيمي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية.

كما تضمنت فعاليات اليوم الثالث عرضا من الدكتورة أسماء صلاح مفتش بقطاع أمان المصادر الإشعاعية حول جهود قطاع أمان المصادر الإشعاعية في الرقابة على كافة المنشآت الإشعاعية في جمهورية مصر العربية، وكذلك عرضا تفصيليا من الدكتور مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل حول احدث الأجهزة التي تمتلكها الهيئة وتمكنها من قيامها بدورها بصورة فعالة، وكذلك القيام بجولة في معامل الهيئة.

وقد تميزت ورشة العمل بالتفاعل وتبادل الرؤى بين فريق عمل الهيئة المشارك في جلسات العصف الذهني وفريق عمل مكتبات مصر العامة، والذي نتج عنه العديد من الأفكار المبتكرة التي سوف يتم دراستها للخروج بأفضل النتائج وتحقيق الاستفادة القصوى من ورشة العمل.

ومن الجدير بالذكر، انه قد شارك في تنفيذ ورشة العمل هيثم شاهين رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات، ومحمد الطيب أخصائي إدارة نظم المعرفة والدكتورة هبة صقر اخصائي جودة ومحمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.